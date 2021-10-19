«Простоквашино» получил «Тэфи-kids» как лучший анимационный сериал

13:24, 19 октября 2021, ПАИ

Мультсериал «Простоквашино», произведенный киностудий «Союзмультфильм», победил в номинации «Лучший анимационный сериал» Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-Kids». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе киностудии.

Церемония награждения состоялась 18 октября в Москве в театре Et Cetera. Награду получила серия «Доить или не доить» режиссера Алексея Введенского, в которой рассказывается об исполнении давней мечты няни Маргариты Егоровны.

Председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева напомнила, что именно с этого мультсериала 4 года назад началась новая страница в истории «Союзмультфильма». Сейчас создано уже более 50 серий, которые собрали миллионное количество просмотров на Youtube-канале киностудии и платформах партнеров.

На победу в номинации «Лучший анимационный сериал» премии «ТЭФИ-Kids» также претендовали «Кошечки-собачки» (АО «Цифровое телевидение»), «Царевны» (ООО «Кинокомпания «СТВ», Студия анимационного кино «Мельница»). Победителем в номинации «Лучшая программа для детей» стал проект телеканала «ТВ-3» «Рисуем сказки», партнером которого выступил «Союзмультфильм».

Премьера вдохновленного классической трилогией советского времени анимационного сериала «Простоквашино» состоялась 3 апреля 2018 года. Персонажей озвучили известные российские актеры: Иван Охлобыстин, телеведущая и актриса Юлия Меньшова, Павел Деревянко, Антон Табаков, Народная артистка РФ Татьяна Васильева, актер дубляжа Андрей Тенетко, а также юный актер Мигель Керимов. Сейчас на экраны выходит уже третий сезон проекта.