Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября

14:36, 19 октября 2021, ПАИ

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предложила Правительству РФ ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

Для ряда регионов предлагается предусмотреть нерабочие дни с 23 октября, а также работодателям перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на дистанционную работу на срок до 4 недель. Сотрудникам, желающим привиться, предоставить два выходных для вакцинации от COVID-19.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин прокомментировал, что предложенные меры для сдерживания коронавируса необходимы в данный момент, и поддержал предложение.

Кроме того, Мишустин поручил первому заместителю председателя Правительства РФ Андрею Белоусову и министру экономического развития РФ Максиму Решетникову подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решения о нерабочих днях.