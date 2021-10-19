На убойном пункте в Псковском районе отменили карантин по АЧС
Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на территории боенского предприятия в деревне Крапивинка Псковского района отменены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Карантин на инфицированной территории действовал с 13 сентября. С этого момента проходили мероприятия, предусмотренные ветеринарными правилами.
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