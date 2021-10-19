До -5 градусов похолодает в Псковской области предстоящей ночью

17:39, 19 октября 2021, ПАИ

20 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -5 до 0 градусов, днем - от +7 до +12.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.