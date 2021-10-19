Instagram кота Владыки собрал 20 тысяч подписчиков

19:05, 19 октября 2021, ПАИ

Псково-Печерский монастырь поздравил свой талисман – кота Владыку. Его аккаунт в Instagram набрал очень красивое, круглое количество подписчиков.

«Поздравляем с 20000-ым подписчиком!» – написали в блоге.



Напомним, главный кот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря получил имя Владыка. В этом году домашнему питомцу митрополита исполнилось 2 года. Рыжий мейн-кун понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели собственный Instagram.