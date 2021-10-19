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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: введут ли локдаун в Псковской области

Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Какие ограничительные меры будут действовать в Псковской области и соседних регионах и странах? Что поможет избежать введения жесткого локдауна – об этом в новом выпуске программы от 19 октября.

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