«Главная тема с Надеждой Назаренко»: введут ли локдаун в Псковской области
Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Какие ограничительные меры будут действовать в Псковской области и соседних регионах и странах? Что поможет избежать введения жесткого локдауна – об этом в новом выпуске программы от 19 октября.
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19 октября 2021
Эпидемиологическая обстановка в Псковской области стала предметом обсуждения на заседании у главы региона