Локнянскому детскому саду «Колосок» исполнилось 40 лет

20:04, 19 октября 2021, ПАИ

Вчера, 18 октября, глава Локнянского района Нина Степанова поздравила коллектив детского сада «Колосок» с юбилеем. Детскому учреждению исполнилось 40 лет, собщает корреспондент газеты «Восход».



Глава района поблагодарила работников детского сада за добросовестный труд, любовь к детям, сотрудничество с родителями. Вручила заведующей детским садом Ольге Матвеевой сертификат на 15000 рублей.

«Поздравляем наш замечательный и добрый детский сад! Желаем процветания и огромных перспектив, чтобы благополучие и успех всегда были главными составляющими в вашей нелегкой, но важной работе», – говорится в одном из многочисленных поздравлений в паблике детского учреждения.