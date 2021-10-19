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Страна и мир

В США проходят обыски у родственников Олега Дерипаски

Стало известно, что обыски в домах родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в США проводят в связи с уголовным расследованием. Обыски в домах родственников Дерипаски в США. К этому часу стало известно:

▪️ агенты ФБР несколько часов работают в домах родственников Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке

▪️ представитель Дерипаски сказал РИА Новости, что обыски ведутся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями

▪️ обыски ведутся в рамках некоего "федерального уголовного расследования", но обвинения против самого Дерипаски не выдвигались, пишут американские издания

▪️ минюст США пока также не предоставил дополнительных деталей, но новых дел против бизнесмена в судебной базе нет

▪️ на фоне новостей об обыске произошло падение акций "Русала" примерно на 6%

19 октября сотрудники ФБР начали работать в особняке в Вашингтоне, который считался домом Дерипаски, пишет Lenta.ru. Позже пресс-секретарь бизнесмена Лариса Беляева заявила, что обыски проводят в домах бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне на основании ордеров, связанных с санкциями США..

Олег Дерипааска — российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» (до 2018 года) и En+ Group (до 2017 года). Председатель совета директоров компании «Русский алюминий» (2000—2007), президент компании «Сибирский алюминий» (1997—2001), генеральный директор Саяногорского алюминиевого завода (1994—1997).

В 2008 году состояние Дерипаски оценивали в 28 млрд долларов США.

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