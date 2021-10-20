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Ректор ПсковГУ приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии Русского географического общества в Москве

Лауреатов премии Русского географического общества чествовали 19 октября в Москве. Премию вручили в восьми номинациях: «Лучший научный проект», «Лучший историко-культурный проект», «Лучший образовательный проект в области географии», «Лучшая экспедиция по России», «Лучший природоохранный проект», «Лучший медиапроект», «Лучший молодёжный проект», «Лучший туристический проект». В церемонии награждения приняла участие ректор ПсковГУ. Наталья Ильина является председателем Псковского отделения РГО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«В сентябре этого года мы приняли на своей площадке первый молодёжный форум Русского географического общества. К нам приехали более ста человек из 20 регионов России. Это студенты-географы, аспиранты и те ребята, которым интересна география, они видят туристический потенциал России и хотят делать вклад в развитие страны в этом направлении,  отметила Наталья Ильина. – Участники форума представили свои проекты по географии, и мы в очередной раз убедились в том, что молодёжь имеет живой интерес к теме экологии, сохранению культуры и традиций регионов, популяризации внутреннего туризма. Конечно, это и важно, и радостно, потому что РГО – это объединение неравнодушных и любящих свою страну людей. Именно такие люди становятся двигателями прогресса в любой сфере».

Наталья Ильина входит в состав Русского географического общества с 2016 года. В 2019 году ректор ПсковГУ была избрана председателем регионального отделения РГО. Псковское отделение Русского географического общества образовано в декабре 1968 года. Представительство ведет работу по основным стратегическим направлениям: исследовательской, информационной, образовательной и просветительской деятельности, организации и проведению общественных мероприятий.

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