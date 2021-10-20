56 протоколов составили на псковичей с начала месяца за несоблюдение масочного режима

15:19, 20 октября 2021, ПАИ

56 административных протоколов составили сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в период с 1 по 19 октября за несоблюдение масочного режима, передает корреспондент Псковского агентства информации.

За прошлую неделю сотрудниками комитета было составлено около 30 протоколов на псковичей.

20 октября представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд по проверке соблюдения псковичами антикоронавирусных мер, введенных в Псковской области. Сегодня псковичей поверяли на автовокзале и на автобусной остановке возле железнодорожного вокзала.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ































С 11:00 до 12:00 было составлено всего два административных протокола за нарушение предписания главного санитарного врача Псковской области на пассажиров автотранспорта, вышедших без маски.

Заместитель председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Дмитрий Смирнов рассказал, что рейды проводятся как на остановочных комплексах при выходе граждан из автобусов, так и внутри автобусов, на данный момент наблюдается улучшение ситуации.

Смирнов уточнил, что главной проблемой пассажиров является забывчивость. Практически у большинства пассажиров маски находятся в карманах курток, просто забывают надеть их при входе.



