Голикова озвучила президенту перечень мер против COVID-19

14:55, 20 октября 2021, ПАИ

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести во всей России с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней, а в регионах с наиболее сложной ситуацией - с 23 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания главы государства с кабмином 20 октября.

После окончания нерабочих дней, по словам вице-премьера, необходимо расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. Необходимо принять меры и для людей старше 60 лет, для невакцинированных сохранить режим самоизоляции. Работодателям следует перевести работающих граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями на дистанционный формат работа на 4 недели, пока они не сделают прививку. Также работодателям рекомендуется предоставлять работникам 2 выходных дня для прохождения вакцинации. В числе предложений, озвученных вице-премьером, - прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. Кроме того, регионы должны наращивать уровень охвата населения тестированием на коронавирус

Татьяна Голикова добавила, что на портале стопкоронавирус появилась «Тепловая карта», чтобы каждый гражданин понимал ситуацию в регионе и при планировании поездок осознанно принимал решение о целесообразности путешествий. Она призвала россиян воздержаться от поездок в период нерабочих дней.

«Естественно, такие предложения, действия будут связаны с нагрузкой на бизнес. Правительство готовит решение по поддержке бизнеса в этих условиях», - прокомментировал президент.