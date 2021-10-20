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Общество

Как скажутся предстоящие нерабочие дни на зарплате

На предстоящих выходных лучше всего выспаться. Фото Horos

Татьяна Голикова внесла предложение, которое поддержал президент России Владимир Путин. Чтобы сбить волну коронавируса, местные власти могут объявить выходные дни с 30 октября по 7 ноября, пишет NewsMail.  А что же будет с зарплатой?

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал Путин, подчеркнув, что заработная плата должна быть сохранена.

Но и здесь есть нюансы.

«Здесь, как и в предыдущий раз, нужно смотреть, что будет указано в указе президента или другом нормативном акте, который вводит такие нерабочие дни. Скорее всего, как показывал прошлый опыт, в указе прописывается, что работникам сохраняется зарплата», - сообщил телеканалу «360» эксперт в области трудового права Александр Южалин.

Важно понимать, какая у работника система оплаты труда. Если оклад, то работодателю его нужно будет сохранить. Если оплата за отработанные часы, то тут уже нужно выяснять с руководством. Также следует обратить внимание на исключения, которые перечислены в указе.

Психологи рекомендуют в этот период заняться домашними делами и меньше контактировать с людьми. Дополнительные выходные - хороший повод, чтобы выспаться.

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