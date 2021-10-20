Как скажутся предстоящие нерабочие дни на зарплате

18:28, 20 октября 2021, ПАИ

Татьяна Голикова внесла предложение, которое поддержал президент России Владимир Путин. Чтобы сбить волну коронавируса, местные власти могут объявить выходные дни с 30 октября по 7 ноября, пишет NewsMail. А что же будет с зарплатой?



«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал Путин, подчеркнув, что заработная плата должна быть сохранена.

Но и здесь есть нюансы.



«Здесь, как и в предыдущий раз, нужно смотреть, что будет указано в указе президента или другом нормативном акте, который вводит такие нерабочие дни. Скорее всего, как показывал прошлый опыт, в указе прописывается, что работникам сохраняется зарплата», - сообщил телеканалу «360» эксперт в области трудового права Александр Южалин.

Важно понимать, какая у работника система оплаты труда. Если оклад, то работодателю его нужно будет сохранить. Если оплата за отработанные часы, то тут уже нужно выяснять с руководством. Также следует обратить внимание на исключения, которые перечислены в указе.



Психологи рекомендуют в этот период заняться домашними делами и меньше контактировать с людьми. Дополнительные выходные - хороший повод, чтобы выспаться.