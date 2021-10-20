Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

17:33, 20 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы, сообщается в интернет-представительстве президента России.

Нерабочие дни введены в целях недопущения распространения коронавируса. Президент поручил правительству определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни.

Высшим должностным лицам субъектов России необходимо определить режим работы организаций культуры и здравоохранения в нерабочие дни. Органам публичной власти, иным органам и организациям следует определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни.

Правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов России глава государства поручил предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года. Указ вступает в силу 20 октября.