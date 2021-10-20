Полиция прощается с пистолетом Макарова

22:08, 20 октября 2021, ПАИ

Министерство Внутренних дел приняло на вооружение вместо пистолета Макарова, который служил верой и правдой более 70 лет, новую модель оружия – 9-милиметровый компактный пистолет Лебедева. Об этом сегодня пишет «Новая газета».

В МВД завявили, что «пистолет Макарова советской разработки морально устарел».

Новейший ПЛК выполнен под патрон 9х19 мм, емкость его магазина – 14 патронов. От базовой версии пистолета он отличается уменьшенной до 0,71 кг массой, а также длиной в 18 см и высотой в 13 см.

Оружие подходит для скрытого ношения, на него можно установить тактический фонарь и лазерный целеуказатель.