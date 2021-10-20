Более 45 миллионов домохозяйств в России пользуются платным ТВ

20:59, 20 октября 2021, ПАИ

Более 45 миллионов домохозяйств в России пользуются платным телевидением. Об этом сообщил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков на конференции «Телеком интенсив – 2021», которая проходит в Красной Поляне (Краснодарский край), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Эксперт напомнил, что информационно-аналитическое агентство Telecom Daily ежеквартально проводит исследования по изменению фокуса работы операторов на рынке телесмотрения. Сейчас специалисты подводят итоги за III квартал этого года.

Поэтому пока есть данные только за II квартал 2021 года, уточнил Денис Кусков. Согласно им, количество абонентов платного телевидения в России увеличилось на 160 тысяч и достигло 45,104 миллионов домохозяйств.

По данным агентства, в топ-5 крупнейших операторов платного телевидения на рынке вошли «Триколор» (12,25 миллиона пользователей), «Ростелеком» (10,71 миллиона), МТС (4,45 миллиона), «ЭР-Телеком» (3,81 миллиона) и «Орион» (3,03 миллиона). «В принципе лидирующая пятёрка не меняется уже на протяжении нескольких лет», – уточнил Денис Кусков.

Говоря о выручке легальных онлайн-видеосервисов в России, эксперт спрогнозировал её значительный рост по итогам этого года. «В 2020 году общая выручка составила более 38 млрд рублей, в первом полугодие – почти 22 млрд рублей, а по итогам 2021 года мы ожидаем общую выручку в 48 млрд рублей», – отметил Денис Кусков.

Напомним, ежегодная конференция для региональных журналистов о трендах рынка телекоммуникаций «Телеком интенсив», организуемая компанией «Триколор», проходит уже четвёртый год подряд. Представители медиасферы Псковской области участвуют в конференции впервые – регион представляет Псковское агентство информации.