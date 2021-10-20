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Общество

Псковское агентство информации изучает новые тренды на рынке телекоммуникаций

Конференция «Телеком интенсив – 2021», организуемая компанией «Триколор», проходит в Красной Поляне (Краснодарский край). В мероприятии принимают участие представители региональных медиа, в том числе выпускающий редактор Псковского агентства информации Леонид Шепталин.

В течение двух дней спикеры будут рассказывать о контенте, трендах рынка телекоммуникаций, технологиях в мультимедиа, о том, как развивается платное телевидение, предоставление видеоуслуг через интернет и о многом другом.

В первый день «Телеком-интенсива» состоялось восемь выступлений спикеров и одна панельная дискуссия.

Например, заместитель генерального директора MediaHills Дмитрий Колесов рассказывал о потреблении развлекательных сервисов и телевидения в России. В частности, речь шла об экосистемах [набор сервисов, который удовлетворяет большую часть потребностей человека на одной платформе. – ПАИ]. По данным MediaHills, заметил Дмитрий Колесов, в 2020 году число подписчиков экосистем выросло в четыре раза. Спикер объяснил такой рост двумя факторами: интерес населения к экосистемам и реклама.

Говоря о востребованности платного телевидения в России, Дмитрий Колесов отметил, что в прошлом году общее количество абонентов (кабельное, спутниковое, IPTV, OTT) составляло 48 миллионов человек, а проникновение – 85,3 %. К нынешнему году цифры, очевидно, немного подросли, но, однозначно можно сказать, что сегодня треть населения России пользуется платным телевидением.

Также сегодня спикеры рассказывали об изменении фокуса работы операторов на рынке телесмотрения, последних достижениях компании «Триколор», трендах спортивного стриминга, развитии тематического смотрения, режиссуре до, вовремя и после локдауна, а также в рамках конференции состоялась панельная дискуссия «Дети: что мы им показываем и как они смотрят».

Отметим, что «Телеком интенсив» – единственная в России ежегодная конференция для региональных журналистов о трендах рынка телекоммуникаций. Телеком-конференция проходит уже четвёртый год подряд, но представители медиасферы Псковской области участвуют в ней впервые.

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