Международный день кредитных союзов отмечается 21 октября

07:51, 21 октября 2021, ПАИ

Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов, сообщает calend.ru.

Этот всемирный праздник непрерывно отмечается с 1948 года и с тех самых пор является поводом для проведения многочисленных мероприятий: дней открытых дверей кредитных союзов и филиалов, благотворительных акций, ярмарок и конкурсов, тематических радио– и телепередач. Причем каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме.

Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан. Это одна из самых массовых и самых привлекательных для населения финансовых организаций, составляющая некоммерческую альтернативу банкам. Поскольку люди могут объединить свои средства, чтобы выдавать друг другу займы.

Понятие и идеи кооперации (cooperation — совместная деятельность) вошли в обиход с середины XIX века и получили большую популярность в странах Европы. Основоположниками кооперативной философии считаются Роберт Оуэн, Шарль Фурье, Луи Блан. Они объясняли экономические преимущества кооперации, как хозяйственной формы, и считали ее организацией будущего, лишенной противоречий и недостатков мира капиталистической конкуренции.

1948 год стал повторной датой учреждения Дня кредитных союзов. А впервые идея праздника была озвучена в 1927 году, и 17 января 1927 года Лигой Кредитных Союзов американского штата Массачусетс был организован первый официальный праздник для пайщиков кредитных союзов и рабочих. Дату выбрали в связи с тем, что 17 января американцы чтут память одного из величайших деятелей Америки Бенджамина Франклина, родившегося в Массачусетсе.

В 30-е годы XX века кредитные союзы в Америке развивались стремительными темпами. Но, тем не менее, провозглашенный День кредитных союзов не пользовался популярностью ни у сотрудников, ни у пайщиков и был со временем упразднен. «Вторая жизнь» празднику была дана в 1948 году, когда Национальная Ассоциация Кредитных Союзов США решила возобновить празднование национального Дня Кредитных Союзов, но уже в октябре. Сегодня кредитные союзы действуют в 88 странах мира, в которых Международный день кредитных союзов признан необходимым праздником.

В России добровольным объединением кредитных потребительских кооперативов граждан и иных некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи является Лига кредитных союзов, основанная в ноябре 1994 года. Одна из основных целей Лиги — содействовать формированию реальной экономической демократии в российском обществе.

Кроме того, на Лигу возложены задачи по развитию региональной и национальной инфраструктуры Движения кредитных союзов России; вхождению в мировое кооперативное Движение в качестве неотъемлемой составной части кооперативного движения России; обеспечению равных возможностей участия кредитных союзов и их объединений в российском и международном движении кредитных союзов.

Лига кредитных союзов представляет движение кредитной кооперации России во Всемирном Совете кредитных союзов.