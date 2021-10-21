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Общество

Темпы прививочной кампании в Псковской области достигли летнего уровня

«Более тысячи вакцинированных в сутки. Темпы прививочной кампании восстанавливаются к летнему уровню», - сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил всех, кто решил защитить своё здоровье. 

Первым компонентом вакцины в регионе привились уже 195 тысяч 648 человек, в том числе 1261 человек - 20 октября. Обоими компонентами привиты 186 тысяч 079 человек, 20 октября вторым компонентом вакцинировался 801 пскович.

Ревакцинацию прошли уже 8 436 человек, в том числе 374 человека - 20 октября.

Использовано 78,2% поступившей в регион вакцины.

 

 

 

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