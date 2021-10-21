Темпы прививочной кампании в Псковской области достигли летнего уровня
«Более тысячи вакцинированных в сутки. Темпы прививочной кампании восстанавливаются к летнему уровню», - сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона поблагодарил всех, кто решил защитить своё здоровье.
Первым компонентом вакцины в регионе привились уже 195 тысяч 648 человек, в том числе 1261 человек - 20 октября. Обоими компонентами привиты 186 тысяч 079 человек, 20 октября вторым компонентом вакцинировался 801 пскович.
Ревакцинацию прошли уже 8 436 человек, в том числе 374 человека - 20 октября.
Использовано 78,2% поступившей в регион вакцины.
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