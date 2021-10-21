С 25 октября для заселения в отели в Крыму потребуется QR-код

08:37, 21 октября 2021, ПАИ

С 25 октября при заселении в отели и санатории Крыма понадобится QR-код, говорится в указе главы республики. Об этом пишет РИА Новости.

«Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации или QR-кода», — говорится в тексте документа.

QR-код можно получить с помощью приложения единого портала госуслуг. Кроме того, субъектам хозяйствования рекомендовали требовать справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученном за 72 часа до заселения.



Ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что глобальных отказов от отдыха в республике в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции нет, туристы приезжают уже подготовленными ко всем требованиям: со справками о вакцинации, антителах или с отрицательными ПЦР-тестами.

Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю своим постановлением ввело в обоих регионах обязательную вакцинацию против коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения. Вакцинация обоими компонентами должна быть завершена в декабре. Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, на данный момент вакцинацию прошли 515 тысяч крымчан, сообщил минздрав региона.

