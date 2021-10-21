Семь человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

11:33, 21 октября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось еще семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 869 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 202 случая COVID-19 (269 — за прошедшие сутки). 46 623 пациента вылечились от коронавируса, из них 261 — за минувшие сутки.