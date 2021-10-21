Москвичка умерла, намеренно заразив себя и родных COVID-19

11:44, 21 октября 2021, ПАИ

Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников, рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд в Facebook.

Бранд опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как он рассказал, хотела заразить коронавирусной инфекцией «в легкой форме» всю свою семью. Женщина полагала, что для легкого течения болезни необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.

Как следует из переписки, женщина с двумя своими дочерьми пошла в гости к заболевшей подруге. В результате заразилась вся семья.

Женщина серьезно заболела, долго не обращалсь за помощью к медикам и позднее умерла в больнице. Младшую дочь перевели из реанимации, а муж и второй ребенок перенесли инфекцию в легкой форме.