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Общество

Из-за коронавируса более 60 школьных классов закрыты на карантин в Псковской области

В Псковской области из-за коронавируса на карантин закрыт 61 школьный класс в 38 образовательных учреждениях и 27 групп в 22 дошкольных организациях, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и. о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Одной из тем встречи стала текущая эпидобстановка в сфере образования.

Руководитель профильного комитета отметил, что из-за ОРВИ закрыты 10 классов в восьми школах и 5 групп в пяти детских садах. Что касается рабочих коллективов, заболевание COVID-19 коснулось 58 учителей и 27 воспитателей.

При этом Андрей Ермаков отметил, что вынужденные меры по переходу школ на применение дистанционных образовательных технологий обучения в период с 4 по 10 октября позволили разорвать цепочку заболеваемости. До этого периода на карантине по COVID-19 находилось порядка 80 классов.

Напомним, осенние каникулы в школах региона начнутся 25 октября.

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