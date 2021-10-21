Из-за коронавируса более 60 школьных классов закрыты на карантин в Псковской области

17:12, 21 октября 2021, ПАИ

В Псковской области из-за коронавируса на карантин закрыт 61 школьный класс в 38 образовательных учреждениях и 27 групп в 22 дошкольных организациях, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и. о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Одной из тем встречи стала текущая эпидобстановка в сфере образования.

Руководитель профильного комитета отметил, что из-за ОРВИ закрыты 10 классов в восьми школах и 5 групп в пяти детских садах. Что касается рабочих коллективов, заболевание COVID-19 коснулось 58 учителей и 27 воспитателей.

При этом Андрей Ермаков отметил, что вынужденные меры по переходу школ на применение дистанционных образовательных технологий обучения в период с 4 по 10 октября позволили разорвать цепочку заболеваемости. До этого периода на карантине по COVID-19 находилось порядка 80 классов.

Напомним, осенние каникулы в школах региона начнутся 25 октября.