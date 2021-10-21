Житель Струг Красных осужден за взлом дома и кражу продуктов из столовой

20:21, 21 октября 2021, ПАИ

21 октября 2021 года Стругокрасненский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого гражданина, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, а также в краже с незаконным проникновением в помещение (ч. 1 ст. 139 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что 29 июня 2021 года в п. Струги Красные подсудимый, находясь у дома потерпевшей, который женщина использовала для временного проживания, повредил запорное устройство входной двери, в результате чего открыл входную дверь и незаконно проник в жилище. После чего незаконно использовал в отсутствие потерпевшей данный дом для временного проживания, периодически покидая его и возвращаясь, до момента его обнаружения сотрудником полиции 1 июля 2021 года.

Он же вечером 30 июня 2021 года с целью хищения чужого имущества подошел к зданию столовой Стругокрасненского пищекомбината, откуда похитил имущество, продукты питания и спиртное на общую сумму более 22 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью.

Приговором суда мужчина признан виновным, по совокупности преступлений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.