СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей на заводе в Рязанской области

14:20, 22 октября 2021, ПАИ

СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на заводе в Рязанской области, расследованием которого займется центральный аппарат ведомства, пишет ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ ( Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По поручению Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего в Рязанскую область направили опытных криминалистов центрального аппарата», — сообщил представитель следственного комитета.

На данный момент сотрудниками устанавливается причина пожара и в рамках расследования дела следователи в обязательном порядке проверят соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности.