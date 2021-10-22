СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей на заводе в Рязанской области
СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на заводе в Рязанской области, расследованием которого займется центральный аппарат ведомства, пишет ТАСС.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ ( Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
«По поручению Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего в Рязанскую область направили опытных криминалистов центрального аппарата», — сообщил представитель следственного комитета.
На данный момент сотрудниками устанавливается причина пожара и в рамках расследования дела следователи в обязательном порядке проверят соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности.
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