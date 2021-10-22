Шестнадцать человек погибли в результате пожара на заводе под Рязанью

12:29, 22 октября 2021, ПАИ

Шестнадцать человек погибли 22 октября в результате пожара на заводе синтетических волокон в поселке Лесное под Рязанью, сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в цехе по производству пороха поступило в пятницу в 8:22. В результате пожара здание было полностью уничтожено. На данный момент пожарные уже ликвидировали открытое пламя на площади около 160 кв. м.

По неподтвержденым данным, причиной произошедшего стало нарушение технологического регламента. По факту гибели людей в результате возгорания Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как уточнили в ведомстве, точная причина случившегося будет известна позднее.