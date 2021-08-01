Кладовая сокровищ: размахай, кика и письмецо не видавшему в лицо

19:17, 22 октября 2021, ПАИ

Псковское агентство информации вместе с Псковским музеем-заповедником продолжает проект «Кладовая сокровищ». Фондохранилище музея-заповедника хранит в себе несметные богатства, которые никогда не выставлялись. Мы покажем вам то, что хранится на музейных полках: чего вы никогда не видели, что нельзя потрогать руками. Полюбуемся императорским фарфором, древнерусскими иконами и живописью, драгоценными и не драгоценными металлами, оружием, нумизматикой. Вместе мы заглянем в древлехранилище и увидим рукописные книги. Сегодня внимательно рассмотрим вешалки с одеждой наших предков.

Около 6 тысяч изделий из кожи, тканей, среди которых псковская народная и городская одежда, ткачество, вышивка, скатерти, полотенца, постельное белье конца XIX – начала XX века, хранится в фондах музея. Давайте посмотрим самые интересные экспонаты. Большинство из них привезены из экспедиций в районы области в 60-80-е годы прошлого века.

Типичный женский крестьянский костюм. Рубаха-стануха надевалась под сарафан и закрывала женский стан от шеи до кончиков пальцев ног. Так ходили дома. За ворота – сверху надевался сарафан.

На голове – повойник или кика. Не следовало женщинам ходить с непокрытой головой – иначе хвори, и разные неприятности могли преследовать, вплоть до неурожая. Так что от греха подальше…

Сарафан-раздувай. Кстати, слово «сарафан» пришло к нам из Ирана. В переводе с персидского языка «сарапа» означает «с головы до ног», «одетый полностью». Удобно и актуально во все времена. Одежда абсолютно не стесняет движений, хоть на шпагат садись! Кстати, вещь покупная, сохранилось заводское клеймо.

Обратите внимание на ткань – использован метод набойки, которая достигалась с помощью вощения. Ее изготовляли специально обученные мастера.

Порты с рубахой. Да, вроде и коротковатые, но снизу-то, под лапти, или сапоги, обмотки (онучи) полагались. А рубашка-то с вышивкой и по рукавам, и по низу, и по вороту. Потому как вышивка – это оберег.

В таком праздничном купеческом сарафане каждая могла бы стать красавицей!

Парча, пуговицы серебряные, а низ подбит ватой.

Крестьянский костюм в сочетании рубаха-сарафан сформировался в XII веке и только в конце XIX века стал уходить в прошлое, уступая блузкам и юбкам.

Костюм народности сето, которых на Псковщине осталось всего 137 человек. Отличается от российского крестьянского костюма, но немного. Тот же повойник, но с завязками, на рубахе – шерстяной орнамент, сарафан глухой, из войлока.

В верхней одежда такого типа ходили и женщины и мужчины сето. Ткань – тонкий войлок. Хранительницы домашнего очага носили полотенчатый головной убор линик, с тканным узором на концах или не украшенный. Длинный до пят, его продевали под пояс. Сверху на линик повязывали красные тканые ленты пяву длиной до пояса. На ленту пришивали бусины хелме.

Парадный фартук. Когда обед приготовлен, гости за стол садятся, можно их принимать, подпоясавшись таким кружевным нарядом.

Большое место в жизни человека занимали полотенца. На них новорожденного укладывали.

На них же гроб в могилу опускали.

А еще в качестве подарков использовали, тут уж с вышивкой можно поиграть, да послание отправить, как здесь: «Пляши, Варюшка, на моей пирушке!»

Более 200 поясочков – в коллекции музея. Ну куда же без них в костюме!

Тут тоже игра фантазий в надписях вышивок:

«Отправляю письмецо,

Не видавши вас в лицо,

Говорю вам от души:

«Вы ужасно хороши!»

Псковское агентство информации благодарит старшего научного сотрудника сектора одежды, тканей и кожи Псково-Изборского музея-заповедника Наталью Гужеву за помощь в подготовке материала.

Все экскурсии по сокровищнице музея-заповедника смотрите здесь.