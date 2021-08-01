Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
 

Кладовая сокровищ: размахай, кика и письмецо не видавшему в лицо

Купеческий сарафан

Псковское агентство информации вместе с Псковским музеем-заповедником продолжает проект «Кладовая сокровищ». Фондохранилище музея-заповедника хранит в себе несметные богатства, которые никогда не выставлялись. Мы покажем вам то, что хранится на музейных полках: чего вы никогда не видели, что нельзя потрогать руками. Полюбуемся императорским фарфором, древнерусскими иконами и живописью, драгоценными и не драгоценными металлами, оружием, нумизматикой. Вместе мы заглянем в древлехранилище и увидим рукописные книги. Сегодня внимательно рассмотрим вешалки с одеждой наших предков.

Около 6 тысяч изделий из кожи, тканей, среди  которых псковская народная и городская одежда, ткачество, вышивка, скатерти, полотенца, постельное белье конца XIX – начала XX века, хранится в фондах музея. Давайте посмотрим самые интересные экспонаты. Большинство из них привезены из экспедиций в районы области в 60-80-е годы прошлого века.

Рубаха-стануха

Типичный женский крестьянский костюм. Рубаха-стануха надевалась под сарафан и закрывала женский стан от шеи до кончиков пальцев ног. Так ходили дома. За ворота – сверху надевался сарафан.  

На голове – повойник или кика. Не следовало женщинам ходить с непокрытой головой – иначе хвори, и разные неприятности могли преследовать, вплоть до неурожая. Так что от греха подальше…

Распашной городской сарафан

Распашной городской сарафан

Сарафан-раздувай. Кстати, слово «сарафан» пришло к нам из Ирана. В переводе с персидского языка «сарапа» означает «с головы до ног», «одетый полностью». Удобно и актуально во все времена. Одежда абсолютно не стесняет движений, хоть на шпагат садись! Кстати, вещь покупная, сохранилось заводское клеймо.

Набивной крестьянский сарафан

Набивной крестьянский сарафан

Обратите внимание на ткань – использован метод набойки, которая достигалась с помощью вощения. Ее изготовляли специально обученные мастера.

Порты

Рубаха

Порты с рубахой. Да, вроде и коротковатые, но снизу-то, под лапти, или сапоги, обмотки (онучи) полагались. А рубашка-то с вышивкой и по рукавам, и по низу, и по вороту. Потому как вышивка – это оберег.

Купеческий сарафан

В таком праздничном купеческом сарафане каждая могла бы стать красавицей! 

Крестьянский костюм

Парча, пуговицы серебряные, а низ подбит ватой. 
Крестьянский костюм в сочетании рубаха-сарафан сформировался в XII веке и только в конце XIX века стал уходить в прошлое, уступая блузкам и юбкам.  

Костюм народности сето

Костюм народности сето, которых на Псковщине осталось всего 137 человек. Отличается от российского крестьянского костюма, но немного. Тот же повойник, но с завязками, на рубахе – шерстяной орнамент, сарафан глухой, из войлока.

Верхняя одежда народности сето

В верхней одежда такого типа ходили и женщины и мужчины сето. Ткань – тонкий войлок. Хранительницы домашнего очага носили  полотенчатый головной убор линик,  с тканным узором на концах или не украшенный. Длинный до пят, его продевали под пояс. Сверху на линик повязывали красные тканые ленты пяву длиной до пояса. На ленту пришивали бусины хелме. 

Парадный фартук

Парадный фартук. Когда обед приготовлен, гости за стол садятся, можно их принимать, подпоясавшись таким кружевным нарядом.

Полотенце

Большое место в жизни человека занимали полотенца. На них новорожденного укладывали. 

На них же гроб в могилу опускали. 

Подарочное полотенце

А еще в качестве подарков использовали, тут уж с вышивкой можно поиграть, да послание отправить, как здесь: «Пляши, Варюшка, на моей пирушке!»

Поясочки

Более 200 поясочков – в коллекции музея. Ну куда же без них в костюме!
Тут тоже игра фантазий в надписях вышивок: 
«Отправляю письмецо, 
Не видавши вас в лицо,
Говорю вам от души:
«Вы ужасно хороши!»

Псковское агентство информации благодарит старшего научного сотрудника сектора одежды, тканей и кожи  Псково-Изборского музея-заповедника Наталью Гужеву за помощь в подготовке материала.

Все экскурсии по сокровищнице музея-заповедника смотрите здесь.

Лариса Малкова
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...