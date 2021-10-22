Победители «Киномании на Великой» отправятся на «Ленфильм»

15:39, 22 октября 2021, ПАИ

Организаторы областного фестиваля «Киномания на Великой» сообщили, какой особенный приз вручат победителям конкурса короткометражного кино. Помимо дипломов и ценных призов участники, взявшие призовые места в номинациях, смогут посетить киностудию «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.

Чтобы подать заявку, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с Положением и не позднее 15 ноября зарегистрировать свою работу по ссылке.

Всю актуальную информацию о конкурсе можно узнать в официальном сообществе фестиваля «Киномания на Великой» в соцсети «ВКонтакте».