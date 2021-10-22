В ночь с 25 на 26 октября в Пскове снова закроют перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной

16:32, 22 октября 2021, ПАИ

С 23:00 25 октября по 6:00 26 октября в связи с проведением дорожных работ закрывается для движения автотранспорта перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Народную, Рижский проспект, улицу Кузбасской дивизии.

Администрация города Пскова просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении следует обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.