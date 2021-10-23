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Общество

В Псковской области более 300 человек до сих пор остаются без электричества

По состоянию на 18:00 23 октября в Псковской области без электроснабжения остаётся 67 населённых пунктов в пяти районах, где проживает чуть более 300 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

В каждом муниципалитете, где зафиксированы отключения, работают бригады энергетиков.

Ранее ПАИ сообщало, что из-за непогоды без света осталось более 700 человек в Псковской области.

 

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