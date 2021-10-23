В Псковской области более 300 человек до сих пор остаются без электричества

19:16, 23 октября 2021, ПАИ

По состоянию на 18:00 23 октября в Псковской области без электроснабжения остаётся 67 населённых пунктов в пяти районах, где проживает чуть более 300 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

В каждом муниципалитете, где зафиксированы отключения, работают бригады энергетиков.

Ранее ПАИ сообщало, что из-за непогоды без света осталось более 700 человек в Псковской области.