В Псковской области более 300 человек до сих пор остаются без электричества
По состоянию на 18:00 23 октября в Псковской области без электроснабжения остаётся 67 населённых пунктов в пяти районах, где проживает чуть более 300 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.
В каждом муниципалитете, где зафиксированы отключения, работают бригады энергетиков.
Ранее ПАИ сообщало, что из-за непогоды без света осталось более 700 человек в Псковской области.
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