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ДТП с пострадавшими произошло в Палкинском районе

Авария с участием двух автомобилей произошла на 309-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошки – Невель – граница с Республикой Беларусь, передаёт корреспондент районной газеты «Льновод».

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21096 совершил наезд на стоящий «Рено-Логан».

В результате ДТП автомобили получили технические повреждения.

Водитель автомобиля ВАЗ-21096 получил телесные повреждения и доставлен в Псковскую областную больницу.

На месте происшествия работали спецслужбы.

  • ДТП с пострадавшими произошло в Палкинском районе
    Фото: газета «Льновод»
  • ДТП с пострадавшими произошло в Палкинском районе
    Фото: газета «Льновод»
  • ДТП с пострадавшими произошло в Палкинском районе
    Фото: газета «Льновод»
  • ДТП с пострадавшими произошло в Палкинском районе
    Фото: газета «Льновод»

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