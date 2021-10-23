ДТП с пострадавшими произошло в Палкинском районе
Авария с участием двух автомобилей произошла на 309-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошки – Невель – граница с Республикой Беларусь, передаёт корреспондент районной газеты «Льновод».
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21096 совершил наезд на стоящий «Рено-Логан».
В результате ДТП автомобили получили технические повреждения.
Водитель автомобиля ВАЗ-21096 получил телесные повреждения и доставлен в Псковскую областную больницу.
На месте происшествия работали спецслужбы.
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