С 8 ноября попасть в читальный зал госархива Псковской области можно только с QR-кодом

13:48, 24 октября 2021, ПАИ

С 8 ноября в соответствии с указом губернатора Псковской области вводятся ограничения на посещение читальных залов государственного архива региона, сообщил Псковскому агентству информации в пресс-службе архива.

К посещению и работе с документами допускаются только граждане, представившие QR-код, содержащий информацию о вакцинации или перенесённом заболевании. Его можно получить на портале государственных услуг. Если личного кабинета на этом сайте нет, можно представить документы, подтверждающие вакцинацию или перенесённое заболевание.



Эта мера распространяется на все читальные залы архива без исключения.