В ночь с 25 на 26 октября в Пскове закроют перекрёсток улиц Коммунальной и Юбилейной
С 23:00 25 октября до 6:00 26 октября в связи с проведением дорожных работ закрывается для движения автотранспорта перекрёсток улиц Коммунальной и Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В качестве объезда рекомендуется использовать улицу Народную, Рижский проспект, улицу Кузбасской Дивизии.
Администрация города просит учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении следует обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта и выполнять требования дорожных знаков.
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