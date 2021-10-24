С понедельника студенты ПсковГУ уходят на дистанционку

17:19, 24 октября 2021, ПАИ

С 25 октября студенты ПсковГУ, включая учащихся колледжа, уходят на дистант. Занятия в удаленном режиме продлятся до 29 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

С 30 октября учащимся колледжа ПсковГУ предоставляются каникулы, которые продолжатся до 7 ноября.

С 1 по 3 ноября студенты университета продолжат обучение на дистанте и уйдут на выходные с 4 по 7 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. После 7 ноября очное обучение возобновится.

Студенческие проездные на этот период замораживаются. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Исключение сделано для студентов-медиков, которые работают в учреждениях здравоохранения, - таких в вузе более 60 человек. Они будут оплачивать проезд, но эти траты будут компенсированы после 10 ноября.