282 псковича заболели коронавирусом, четверо умерли
282 псковича заболели коронавирусом, четверо умерли за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе с момента начала пандемии – 56 039. Выздоровели 47 482 человека, в том числе 283 – за минувшие сутки.
От коронавируса с начала пандемии скончались 884 человека.
На данный момент проведено 588 778 исследований, 1875 – за минувшие сутки.
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