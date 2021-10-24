282 псковича заболели коронавирусом, четверо умерли

12:00, 24 октября 2021, ПАИ

282 псковича заболели коронавирусом, четверо умерли за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе с момента начала пандемии – 56 039. Выздоровели 47 482 человека, в том числе 283 – за минувшие сутки.

От коронавируса с начала пандемии скончались 884 человека.

На данный момент проведено 588 778 исследований, 1875 – за минувшие сутки.