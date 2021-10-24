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Общество

Основная линия электросети в Псковской области восстановлена

Фото газеты «Плюсский край»  

Основная линия электросети в Псковской области восстановлена, сообщает комитет по тарифам и энергетике Псковской области.

Всего из-за сильного ветра, который бушевал в Псковской области 22 и 23 октября, без электричества оставалось более 4 тысяч человек. Сейчас энергетики отрабатывают заявки потребителей и локальные отключения (отдельные заявки по 0,4 кВ). Есть ещё потребители, запитанные от резервных источников электроснабжения.

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