Основная линия электросети в Псковской области восстановлена

12:15, 24 октября 2021, ПАИ

Основная линия электросети в Псковской области восстановлена, сообщает комитет по тарифам и энергетике Псковской области.

Всего из-за сильного ветра, который бушевал в Псковской области 22 и 23 октября, без электричества оставалось более 4 тысяч человек. Сейчас энергетики отрабатывают заявки потребителей и локальные отключения (отдельные заявки по 0,4 кВ). Есть ещё потребители, запитанные от резервных источников электроснабжения.