До -6 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
25 октября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду ночью и 7-12 метров в секунду днём. Температура по области ночью -1…-6 градусов, днём — +3…+8 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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