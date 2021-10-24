До -6 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью

18:01, 24 октября 2021, ПАИ

25 октября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду ночью и 7-12 метров в секунду днём. Температура по области ночью -1…-6 градусов, днём — +3…+8 градусов. Атмосферное давление выше нормы.