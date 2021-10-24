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Общество

Правительство ужесточит меры наказания за уничтожение или повреждение лесов

Правительство поддержало законопроект, ужесточающий наказание по статье УК РФ об уничтожении или повреждении лесов, пишет ТАСС.

«Определить в качестве обязательного криминообразующего признака по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса причинение значительного ущерба, под которым понимается стоимость уничтоженных или повреждённых лесных насаждений и иных насаждений, превышающая 10 тыс. рублей, признать утратившей силу часть 2 статьи 261 УК РФ, повысить санкцию за совершение преступления по части 1 статьи 261 УК РФ до уровня утрачивающей силу части 2 статьи 261 УК РФ», – говорится в документе.

Ранее определения значительного ущерба в данной статье не было. Штраф по первой части этой статьи хотят повысить до 500 тыс. рублей, а лишение свободы – до четырёх лет.

Кроме того, правительство планирует внести изменения в статью, накладывающую административную ответственность на лиц, учинивших пожар в лесу без причинения тяжкого вреда здоровью человека, при условии, если действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния.

Оба проекта закона были одобрены правительством и будут внесены в Госдуму.

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