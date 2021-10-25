Монтаж монумента «Зарождение Знамени Победы» завершается в Идрице

17:39, 25 октября 2021, ПАИ

В Идрице Себежского района завершается монтаж монумента «Зарождение Знамени Победы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время на подготовленную площадку установлены шесть элементов конструкции. В целом памятник будет состоять из десяти пилонов разной высоты, выстроенных в два ряда. Они будут представлять художественную композицию, напоминающую полотнище знамени. Именно этот проект российского скульптора-монументалиста и архитектора Дениса Стретовича победил в конкурсном отборе.

На территории памятника проведен комплекс работ по благоустройству. Прогулочные дорожки вымощены тротуарной плиткой, создана земляная насыпь. На участке установлены информационные стенды, скамейки и урны, смонтированы беседки и санитарный комплекс, включающий туалетную комнату для маломобильных граждан. К территории монумента примыкает и оборудованная автостоянка, где предусмотрены парковочные места и для туристических автобусов.

Отметим, что в ходе работ по благоустройству территории также принято решение о внесении изменений в проект, которые направлены на обеспечение безопасности пеших посетителей. Так, напротив монумента организованы освещаемый нерегулируемый пешеходный переход и мостик через придорожный ров.

В настоящее время проводится монтаж систем видеонаблюдения, что позволит избежать актов вандализма. В ближайшее время будет организована динамичная подсветка мемориала. «Работы на объекте находятся на завершающей стадии», – рассказал генеральный директор подрядной организации Валерий Башлыков. Он отметил, что рабочие со всей ответственностью подходят к исполнению поставленных задач, понимая, как монумент важен для Псковской области, для жителей. Валерий Башлыков также добавил, что деятельность на объекте ведется в тесном контакте с администрацией посёлка Идрица, главой Себежского района и руководством органов исполнительной власти региона.

Сбор средств на создание мемориала начался в мае по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова при поддержке благотворительного фонда развития «Святой равноапостольной княгини Ольги». 23 августа известная российская певица Ольга Кормухина выступила в Зелёном театре Пскова с благотворительным концертом – все средства с билетов пошли на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы».

Макет памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Памятник будет высотой с шестиэтажный дом.

1 мая 1945 года название посёлка Идрица в Себежском районе вошло в мировую историю, когда штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружён на крышу здания Рейхстага в Берлине.