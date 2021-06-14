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Продолжается сбор средств на создание народного мемориала в Идрице

Продолжается сбор средств на создание народного мемориала, который будет возведён под Идрицей, сообщает газета «Красный маяк». Он позволит увековечить роль поселка в зарождении главной военной реликвии Великой Отечественной войны – Знамени Победы. Для изготовления памятного знака, макет которого был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса, планируется собрать порядка 16 млн рублей.

Проект будет реализовываться при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Посёлок Идрица вошел в мировую историю, когда в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.

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