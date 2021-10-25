В Пскове ищут волонтёров для сопровождения по городу слепоглухой женщины

20:23, 25 октября 2021, ПАИ

Волонтерский проект «Сопровождение по городу» благотворительного фонда «Дом слепоглухих» ищет волонтеровв городе Пскове. Об этом ПАИ рассказали в фонде.

Волонтеры нужны тотально слепоглухой женщине Ирине. Ирина не видит и не слышит,но так же, как любая женщина без инвалидности, хочет гулять по городу, совершать покупки в магазине, посещать мероприятия.

Помочь нетрудно. Общаться с Ириной можно по средствам дактильной азбуки или письма обычных букв на ладони. Она хорошо говорит и вы всегда сможете ее понять. Кроме того, Ирина может писать сообщения и электронные письма при помощи специального устройства дисплея Брайля. Одним словом - трудностей с общением у вас не будет, а помощь необходима в сопровождении по городу на прогулки и по делам.

Если вы живете во Пскове, обладаете добрым сердцем и небольшим количеством свободного времени, напишите нам по телефону +7 (962) 491 99 75 или на адрес электронной почты: deafblindhouse@gmail.com