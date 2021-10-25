Региональное родительское собрание по вопросам воспитания и самоопределения детей пройдёт на базе ПсковГУ

20:57, 25 октября 2021, ПАИ

На базе Псковского государственного университета состоится региональное родительское собрание. Темами встречи, которая пройдет завтра, 26 октября, станут профориентация школьников, вопросы воспитания и самоопределения детей, в том числе успешные методики формирования осознанной мотивации подрастающего поколения для развития социальной-экономической сферы региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Модератором собрания выступит член коллегии Министерства просвещения России, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

Во встрече примут участие представители комитета по образованию Псковской области, администрации Пскова, туристической отрасли региона, преподавательско-профессорский состав ПсковГУ, родительское сообщество, педагогические работники, руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и курирующих организацию воспитательной работы в образовательных организациях.

Программой мероприятия запланировано подписание соглашения между Псковским государственным университетом и Национальной родительской ассоциацией, а также ряд выступлений по тематике встречи. В частности, в региональном родительском собрании примет участие начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарев с докладом на тему «Об основных информационных ресурсах и возможностях в сфере профориентации школьников: тенденции и перспективы». Руководитель центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ, руководитель проекта «Музей Победы ПсковГУ» Екатерина Гончарова расскажет об организации взаимодействия образовательных организаций региона и родительского сообщества для участия в федеральных проектах на примере Музея Победы ПсковГУ. Доклад уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой будет посвящён проблемам содействия обеспечению условий и гарантий признания, соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка.

По итогам родительского собрания участники встречи смогут задать спикерам вопросы в режиме «открытого микрофона».

Мероприятие проводится в рамках взаимодействия Национальной родительской ассоциации, комитета по образованию Псковской области и Псковского государственного университета с целью повышения компетенций родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и самоопределения детей, укреплении семейных традиций и ценностей.

Трансляция встречи будет доступна на Youtube-канале ПсковГУ. Начало мероприятия в 16:00.