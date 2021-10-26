День приятных неожиданностей отмечается 26 октября
26 октября отмечается День приятных неожиданностей, сообщает calend.ru.
В этот день принято делать разные «приятности» другим людям, причем без особого повода и даже малознакомым. К тому же, поскольку дата праздника приходится на осень – пору не самую любимую и вызывающую грусть, такой День сможет подарить радость и заставить улыбнуться многих.
Можно начать с сюрпризов самым близким людям – любимым, родителям, детям, коллегам по работе, друзьям. Не обязательно это должен быть дорогой или основательный подарок.
Согласно философским учениям, сделанное благо вернется к исполнителю в стократном размере. Научно доказано, что, совершая положительные поступки и повышая себе настроение, мы укрепляем свой иммунитет, улучшаем самочувствие, снижаем риск появления заболеваний нервной, сосудистой систем, повышаем свой жизненный тонус.
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