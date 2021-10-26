День приятных неожиданностей отмечается 26 октября

07:50, 26 октября 2021, ПАИ

26 октября отмечается День приятных неожиданностей, сообщает calend.ru.

В этот день принято делать разные «приятности» другим людям, причем без особого повода и даже малознакомым. К тому же, поскольку дата праздника приходится на осень – пору не самую любимую и вызывающую грусть, такой День сможет подарить радость и заставить улыбнуться многих.

Можно начать с сюрпризов самым близким людям – любимым, родителям, детям, коллегам по работе, друзьям. Не обязательно это должен быть дорогой или основательный подарок.

Согласно философским учениям, сделанное благо вернется к исполнителю в стократном размере. Научно доказано, что, совершая положительные поступки и повышая себе настроение, мы укрепляем свой иммунитет, улучшаем самочувствие, снижаем риск появления заболеваний нервной, сосудистой систем, повышаем свой жизненный тонус.