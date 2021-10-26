Выставка плюшевых мишек откроется в Пскове 28 октября

09:11, 26 октября 2021, ПАИ

Объединение художников и мастеров-кукольников Пскова «Псковский кукольный дом» готовит выставку, посвящённую дню рождения мишки Тедди - 27 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в галерее Avec plaisir («С удовольствием»).

Псковские кукольники говорят: «Мы хотим поделиться с горожанами не только своей любовью к мишкам, но показать самые новые работы, которых до этого никто не видел. Хотим, чтобы наша выставка осенью принесла в город тепло, яркие эмоции, доброту и искорки счастья. Мишки - особенные существа, они важны взрослым ничуть не меньше, чем детям, а порой даже больше...»

Авторы выставки: Анна Невар, Мария Разумовская, Ульяна Жилкина, Анастасия Лёшина, Мария Воробьёва, Наталия Дьякова, Татьяна Кротова, Татьяна Власенкова, Илона Шахова, Милана Фёдорова, Ольга Фёдорова. Псковские художники Николай Захаров и Наталья Яблочкина также принимают участие в выставке, но в своём привычном амплуа - как авторы живописных и графических работ.

Выставка «Мишки, в дом!» - праздничная, с особенным декором и новыми работами - откроется 28 октября в псковской галерее на Пушкина 4/11.