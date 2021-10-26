Опубликовано расписание городских и междугородних автобусов в Псковской области на антиковидные выходные

10:15, 26 октября 2021, ПАИ

В «Псковпассажиравтотрансе» рассказали об измененном на антиковидные выходные расписании автобусов в Псковской области.

В Пскове с 25 октября по 3 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям рабочего дня. С 4 по 7 ноября движение автобусов будет организовано по расписаниям воскресного дня.

Пригородные маршруты:

С 25 октября по 7 ноября движение автобусов по маршруту № 104 будет осуществляться по каникулярному расписанию. На этот же период закрывается движение автобусов по маршрутам № 142а, 200, 201, 106а, 102, 114а, 225, 226, 245а, 218а, 218, 219а, 222 и 224а.

С 25 по 30 октября автобусы № 213 и 214 будут курсировать в режиме учебных дней. С 1 до 7 ноября – в режиме каникулярных дней.

С 1 до 7 ноября отменят автобусы № 214а и 214б.

3 ноября движение автобусов будет организовано по расписанию пятницы (каникулярные дни). 4 ноября – по расписанию субботы (каникулярные дни).

5 и 6 ноября автобусы будут ездить согласно расписанию субботы (каникулярные дни), за исключением автобусов № 105, № 213, № 214, движение по которым закрыто. Автобус № 106 будет курсировать по расписанию воскресенья, рейс на 13:50 закроют.

7 ноября движение автобусов организовано по расписаниям воскресенья (каникулярные дни).

Палкинский район:

С 25 октября по 7 ноября движение автобуса по маршруту № 317а будет организовано по действующим расписаниям каникулярных дней, 4 ноября его закроют.

Рейс с отправлением от АС «Палкино» в 18:25 будет осуществляться 29 и 31 октября и 3 и 7 ноября.

С 25 октября по 7 ноября закрывается движение автобуса по маршрутам № 108а, 228, 229, 230.

Движение автобуса по маршруту № 123 3 ноября будет осуществляться по расписанию пятницы, 4 и 5 будет закрыто; 6 – по субботе; 7 – по воскресенью.

С 25 октября по 7 ноября закрыто движение по маршруту № 124 «Палкино – Гоглово».

На тот же период времени движение автобусов по маршрутам № 145 и 145а будет осуществляться по действующему расписанию каникулярных дней. 3 ноября по расписанию пятницы, 4 и 5 движение будет закрыто, 6 – по субботе, 7 – по воскресенью.

3 ноября движение автобуса по маршруту № 107 «Псков – Палкино» экспресс будет осуществляться по расписанию пятницы; 4, 5 и 6 ноября по расписанию субботы, а 7 по расписанию воскресенья.

Садоводческие товарищества:

4 ноября движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботы. 7 ноября – по расписанию воскресенья. 5 и 6 ноября автобусы курсировать не будут.

Междугородние перевозки:

С 25 октября по 5 ноября и с 4 по 7 ноября движение автобусов на междугородних маршрутах будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели.

3 ноября движение автобусов на междугородних маршрутах будет осуществляться по действующим расписаниям пятницы.

Маршрут № 511 3 ноября – по расписанию пятницы, 7 числа – по расписанию воскресенья, № 515 4 ноября будет курсировать по расписанию субботы, 7 числа – по расписанию воскресенья. Автобус № 516 3 числа будет ездить в соответствии с расписанием пятницы, а 7 ноября – по расписанию воскресенья.