Двух повторно севших за руль нетрезвыми водителей задержали в Пустошке и Великих Луках
В Великих Луках и Пустошке полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В частности, 25 октября около 14:00 в Великих Луках у дома на улице Дружбы правоохранители остановили для проверки автомобиль ГАЗ-2752, за рулем которого находился 41-летний горожанин. Он оказался в состоянии алкогольного опьянения.
В этот же день в 16:00 в Пустошке на улице Советской на «Фиат» ехал 45-летний местный житель. И он был «под градусом».
По данным фактам проводятся проверки.
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