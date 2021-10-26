Двух повторно севших за руль нетрезвыми водителей задержали в Пустошке и Великих Луках

10:23, 26 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках и Пустошке полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 25 октября около 14:00 в Великих Луках у дома на улице Дружбы правоохранители остановили для проверки автомобиль ГАЗ-2752, за рулем которого находился 41-летний горожанин. Он оказался в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в 16:00 в Пустошке на улице Советской на «Фиат» ехал 45-летний местный житель. И он был «под градусом».

По данным фактам проводятся проверки.