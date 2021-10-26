Учёные выявили новое полезное свойство холода

12:31, 26 октября 2021, ПАИ

Ученые из Швейцарии выяснили, что холод способен облегчить течение рассеянного склероза. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.

По словам ведущего автора работы, профессора Женевского университета Мирко Трайковски, в неблагоприятной среде защитные механизмы организма человека тратят много энергии. При активизации нескольких механизмов они могут быть ограничены взаимным влиянием.

Таким образом, с помощью холода уменьшается иммунный ответ, а это, в свою очередь, облегчает течение болезни. Гипотезу подтвердил опыт, который был поставлен на мышах, больных аналогом рассеянного склероза. Учёные постепенно понижали температуру в клетках до 10 °С.

Один из исследователей, профессор Женевского университета Дорон Мерклер отметил, что спустя несколько дней после начала испытания болезнь у мышей стала протекать легче.