Учёные выявили новое полезное свойство холода
Ученые из Швейцарии выяснили, что холод способен облегчить течение рассеянного склероза. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Metabolism.
По словам ведущего автора работы, профессора Женевского университета Мирко Трайковски, в неблагоприятной среде защитные механизмы организма человека тратят много энергии. При активизации нескольких механизмов они могут быть ограничены взаимным влиянием.
Таким образом, с помощью холода уменьшается иммунный ответ, а это, в свою очередь, облегчает течение болезни. Гипотезу подтвердил опыт, который был поставлен на мышах, больных аналогом рассеянного склероза. Учёные постепенно понижали температуру в клетках до 10 °С.
Один из исследователей, профессор Женевского университета Дорон Мерклер отметил, что спустя несколько дней после начала испытания болезнь у мышей стала протекать легче.
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