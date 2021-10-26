Тайна третьей планеты: преподаватели ПсковГУ провели для юных лицеистов необычные уроки

14:14, 26 октября 2021, ПАИ

Преподаватели Псковского государственного университета провели уроки для учеников Гуманитарного лицея в рамках совместного проекта «Интегративная научно-образовательная площадка «Нам с наукой по пути»» ПсковГУ и Центра развития кадрового потенциала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Занятия были разработаны с использованием конвергентного подхода: одна тема рассматривалась под углом зрения разных наук.

Междисциплинарность позволяет формировать у учащихся целостные представления о протекающих в материальном мире процессах, что способствует успешной социализации учеников. Считается, что постепенный отход от ориентации на изучение отдельных предметов к конвергентному подходу позволит воспитать конкурентоспособного выпускника.

Заместитель директора по учебной работе естественно-географического факультета ПсковГУ, доцент кафедры химии, кандидат химических наук Светлана Александрова и старший преподаватель кафедры географии Ирина Кривуля 21 октября провели необычные уроки на стыке химии, географии и биологии для учеников начальной школы трех классов лицея.

Четвероклассникам предложили разгадать «Тайну третьей планеты». Для начала лицеисты вспомнили, какая планета зашифрована в названии урока. Затем они определили, о чем пойдет речь на занятии: на фильтровальной бумаге бесцветным раствором были написаны слова «Везувий» и «Тятя», ребята опрыскивали эту бумагу раствором щелочи, когда названия проявились, школьники пытались сформулировать, о чем пойдет речь. Высказывалось много версий, впрочем, с заданием в основном справились все.

Лицеисты ассистировали в проведении опыта, который показал, как зарождается вулкан, приняли участие в обсуждении пользы и вреда вулканов, увидели образцы пород, которые появляются в результате извержений, и рассмотрели сферы их использования.

«Благодаря таким занятиям школьники приобщаются к науке с детства, - отметила Светлана Александрова. - Лицеисты, для которых мы проводили урок, – дети с пытливым умом, они активно работали, отвечали на вопросы, показывали высокий уровень знаний. Впечатления позитивные: приятно работать с детьми, которые хотят что-то знать. Классы большие, в каждом около 30 человек, но слушали и работали очень внимательно».

Необычные уроки прошли для лицеистов 1-4 классов. В частности, еще несколько занятий было проведено студентами института математического моделирования и игропрактики. Учащиеся вторых классов не только смогли увидеть интересные опыты, демонстрирующие некоторые физические явления, но и активно в них поучаствовать.

Опыт проведения подобных уроков у преподавателей ПсковГУ уже есть: в прошлом году такие занятия проводились непосредственно в университете, правда, по другим темам. В частности, шестиклассники Гуманитарного лицея изучали тайны химических реакций, проводили элементарные опыты и делали наблюдения, по результатам которых записывали уравнения химической реакции. Проведению занятий тогда помешала пандемия.

ПсковГУ активно сотрудничает со школами города. Так, медицинские профильные 10-е классы открылись в Гуманитарном лицее и в лицее «Развитие» г. Пскова. Разработкой программы занимались специалисты Псковского государственного университета. С 1 сентября школьники приступили к изучению дисциплин медицинской направленности в рамках реализации проекта предпрофессионального образования «Медицинский класс в псковской школе». В таких классах предметы учебного плана преподают учителя лицея, а курсы и дисциплины в рамках дополнительных общеобразовательных программ медицинской направленности ведут преподаватели Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.