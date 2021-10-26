Тала Нещадимова: Пришла пора менять резину

16:27, 26 октября 2021, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова посоветовала псковичам сменить резину на зимнюю. Об этом она заявила в интервью «АиФ-Псков».

Тала Нещадимова отметила, что резину необходимо менять в том случае, если среднесуточная температура опустится до +5 градусов. По словам синоптика, в ближайшее время в регионе немного потеплеет, однако из-за ночных и утренних заморозков откладывать смену шин не стоит. По словам экспертов, зимой водить машину с летней резиной опасно: увеличивается тормозной путь автомобиля, что может привести к неприятным последствиям. Кроме того, сейчас на дорогах остались лежать листья, на которых зимняя будет вести себя лучше.

Согласно проведенному среди подписчиков Telegram-канала «Псковские новости» опросу, на данный момент занялись вопросом смены резины всего лишь 26% респондентов. В ближайшее вермя сменить шины собираются 34%, ещё 35% опрошенных ответили, что переходить на зимнюю резину еще рано.