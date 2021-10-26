Псковичам рассказали, как правильно выбрать зимние шины

16:41, 26 октября 2021, ПАИ

Как правильно выбрать модификацию зимней резины, рассказал в интервью «АиФ-Псков» продавец-консультант одного из псковских магазинов по продаже шин Олег Алексеев.

Он сообщил, что у автомобилистов в преддверии сезона стоит выбор между шипованной и нешипованной фрекционной резиной, так называемой липучкой. Шипованные шины эксперт порекомендовал ставить на лёгкие и заднеприводные автомобили, для улучшения сцепления с дорогой. Кроме того на них стоит остановиться, если человек часто ездит по бездорожью или обледенелым дорогам. Остальным автолюбителям эксперт посоветовал остановить свой выбор на фрекционной резине.

По словам эксперта, одним из минусов шипованной резины является то, что на почищенном асфальте при торможении может создаться «коньковый эффект», в подобных условиях себя лучше показывает «липучка». Среди преимуществ фрекционной резины также выделяют бесшумность и то, что поставить ее можно раньше, а снять позже.