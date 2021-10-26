Встреча на «Седьмом небе». Парковка, деньги и другие приятные неожиданности

21:01, 26 октября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели поделились массой приятных неожиданностей, которые происходят или происходили в их жизни. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:



1. Нашёл сто рублей в зимней куртке.

2. После девяти вечера нашёл парковочное место в своём дворе.

3. Неисправные дворники в автомобиле починились сами собой.

4. Пришёл на вакцинацию и не стоял в очереди.

5. Купила джинсы, а в кармашке была денежка.

6. Таксист оказался другом детства, вместе ходили в садик.

7. У соседей ребенок перестал плакать по ночам. Я думала, это никогда не закончится.

8. Долгожданная беременность после просмотра сериала «Тест на беременность».

9. Аванс пришёл на день раньше.

10. Кошка пошла в лоток, а не в кроссовки.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!